Переможець Ліги Європи продовжує трансферну кампанію.
марко рог, getty images
28 червня 2022, 21:45
Півзахисник Кальярі та збірної Хорватії Марко Рог може продовжити кар'єру в Бундеслізі.
Футболіст зацікавив франкфуртський Айнтрахт, повідомляє Ніколо Скіра. Переговори ще не розпочались, але німці вже готують першу пропозицію щодо 26-річного виконавця.
Минулого сезону Рог провів всього вісім матчів за Кальярі, відзначившись однією гольовою передачею.
Раніше Айнтрахт оголосив про підписання Маріо Гьотце.