Германия

Переможець Ліги Європи продовжує трансферну кампанію.

Півзахисник Кальярі та збірної Хорватії Марко Рог може продовжити кар'єру в Бундеслізі.

Футболіст зацікавив франкфуртський Айнтрахт, повідомляє Ніколо Скіра. Переговори ще не розпочались, але німці вже готують першу пропозицію щодо 26-річного виконавця.

Минулого сезону Рог провів всього вісім матчів за Кальярі, відзначившись однією гольовою передачею.

Раніше Айнтрахт оголосив про підписання Маріо Гьотце.