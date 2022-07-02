Италия

Український голкіпер може змінити клубну прописку.

Андрій Лунін не отримав достатньої кількості ігрової практики в Реалі минулого сезону, а в поточне трансферне вікно приваблює інтерес з боку інших клубів.

Як повідомляє видання Calcio Lecce, український голкіпер зацікавив новачка Серії А Лечче.

Джерело стверджує, що крім Андрія Луніна до шорт-листа італійського клубу також входять Віто Манноне та Сімоне Скуффет.

Минулого сезону Андрій Лунін провів за Реал лише чотири матчі у всіх турнірах, у яких він пропустив чотири м'ячі.

Нагадаємо, що раніше Лунін погодився на роль дублера Куртуа в Реалі наступного сезону.