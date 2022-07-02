Український голкіпер може змінити клубну прописку.
Андрій Лунін, getty images
02 липня 2022, 09:58
Андрій Лунін не отримав достатньої кількості ігрової практики в Реалі минулого сезону, а в поточне трансферне вікно приваблює інтерес з боку інших клубів.
Як повідомляє видання Calcio Lecce, український голкіпер зацікавив новачка Серії А Лечче.
Джерело стверджує, що крім Андрія Луніна до шорт-листа італійського клубу також входять Віто Манноне та Сімоне Скуффет.
Минулого сезону Андрій Лунін провів за Реал лише чотири матчі у всіх турнірах, у яких він пропустив чотири м'ячі.
Нагадаємо, що раніше Лунін погодився на роль дублера Куртуа в Реалі наступного сезону.