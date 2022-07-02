Новачок елітного дивізіону чемпіонату Італії Монца продовжує роботу над посиленням складу.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, контракт з Монцею на правах орендної угоди підписав півзахисник Інтера Стефано Сенсі.

Минулого сезону 26-річний футболіст відіграв 23 поєдинки на клубному рівні, відзначившись двома забитими голами.

Нагадаємо, що Монца готова підірвати трансферний ринок двома зірковими підписаннями вже цього літа.