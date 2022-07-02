Півзахисник Інтера змінив клуб.
Стефано Сенсі, getty images
02 липня 2022, 15:29
Новачок елітного дивізіону чемпіонату Італії Монца продовжує роботу над посиленням складу.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, контракт з Монцею на правах орендної угоди підписав півзахисник Інтера Стефано Сенсі.
Минулого сезону 26-річний футболіст відіграв 23 поєдинки на клубному рівні, відзначившись двома забитими голами.
Нагадаємо, що Монца готова підірвати трансферний ринок двома зірковими підписаннями вже цього літа.