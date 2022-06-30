Италия

Клуб Серії А підписав захисника Кальярі.

Монца продовжує активну роботу над комплектацією складу до наступного сезону.

Як повідомляє офіційний сайт новачка елітного дивізіону чемпіонату Італії, контракт з клубом підписав захисник Андреа Карбоні.

Раніше футболіст виступав за Кальярі. Контракт з Карбоні підписано терміном на п'ять років – до літа 2027 року.

Минулого сезону 21-річний футболіст провів 33 поєдинки на клубному рівні, відзначившись результативною передачею.

Нагадаємо, що раніше Галліані особисто провів перемовини щодо трансфера нападника Наполі до Монци.