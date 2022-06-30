Клуб Серії А підписав захисника Кальярі.
Андреа Карбоні, фото Монца
30 червня 2022, 22:55
Монца продовжує активну роботу над комплектацією складу до наступного сезону.
Як повідомляє офіційний сайт новачка елітного дивізіону чемпіонату Італії, контракт з клубом підписав захисник Андреа Карбоні.
Раніше футболіст виступав за Кальярі. Контракт з Карбоні підписано терміном на п'ять років – до літа 2027 року.
Минулого сезону 21-річний футболіст провів 33 поєдинки на клубному рівні, відзначившись результативною передачею.
Нагадаємо, що раніше Галліані особисто провів перемовини щодо трансфера нападника Наполі до Монци.