Италия

Новачок Серії А націлився на двох зіркових футболістів.

Монца після підвищення у класі до елітного дивізіону чемпіонату Італії перебуває на стадії комплектації складу.

Як повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо, новачок Серії А готовий підірвати трансферний ринок — клуб націлився на Пауло Дібалу та Мауро Ікарді.

Стверджується, що генеральний директор Монці Андреа Галліані вже веде переговори з футболістами.

Зазначимо, що Пауло Дібала перебуває у статусі вільного агента, тоді як Парі Сен-Жермен не проти продати Мауро Ікарді.