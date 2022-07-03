Контракт 35-річного чилійця з "нерадзуррі" розрахований до літа 2023 року.
АРТУРО ВІДАЛЬ, GETTY IMAGES
03 липня 2022, 15:32
Півзахисник міланського Інтера Артуро Відаль найближчим часом може стати гравцем бразильського Фламенго. Про це повідомляє дурналіст Фабріцио Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, переговори між клубом та футболістом розпочалися у травні і зараз перебувають на завершальній стадії.
Наголошується, що контракт буде розрахований на 18 місяців.
Минулого сезону Відаль провів 40 матчів, у яких забив два м'ячі і віддав чотири результативні передачі. Його контракт із "нерадзуррі" розрахований до літа 2023 року.
Раніше брат Відаля заявив, що переговори щодо трансферу Артуро до Бока Хуніорс завершено на 70-80%.