Италия

Аргентинський форвард перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з Ювентусом.

Нападник Пауло Дібала, який цього літа залишив туринський Ювентус на правах вільного агента, не перейде до Наполі.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, незважаючи на деякі чутки щодо можливого трансферу аргентинця в стан неаполітанців, вони не беруть участі у боротьбі за цього гравця.

За інформацією джерела, з боку Наполі був єдиний дзвінок агенту Дібали, щоб дізнатися про їхні фінансові вимоги, але не більше того.

На даному етапі неаполітанці не ведуть жодних переговорів щодо 28-річного аргентинця і не беруть участі у боротьбі за його підписання.

Раніше головним фаворитом на підписання Пауло Дібали вважався міланський Інтер, але останнім часом навколо аргентинця фігурують чутки щодо Монци, Роми та інших клубів.