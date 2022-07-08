Форвард зовсім скоро приєднається до "фіалок".
лука йович, getty images
08 липня 2022, 14:17
Нападник мадридського Реалу Лука Йович прибув до Італії напередодні завершення переходу у Фіорентину.
Очікується, що серб підпише дворічний контракт із "фіалками", а чемпіони Іспанії отримають 50% від подальшого продажу Йовича, якщо такий відбудеться.
У минулому сезоні виконавець провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол та три результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Реал продовжить контракт з іншим своїм форвардом.