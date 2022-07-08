Италия

Форвард зовсім скоро приєднається до "фіалок".

Нападник мадридського Реалу Лука Йович прибув до Італії напередодні завершення переходу у Фіорентину.

Очікується, що серб підпише дворічний контракт із "фіалками", а чемпіони Іспанії отримають 50% від подальшого продажу Йовича, якщо такий відбудеться.

У минулому сезоні виконавець провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол та три результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Реал продовжить контракт з іншим своїм форвардом.