Италия

Римський клуб хоче підписати іспанця.

Рома шукає нового півзахисника і уважно стежить за Саулем Ньїгесом з Атлетіко Мадрид, повідомляє Il Messaggero.

27-річний іспанець провів минулий сезон в оренді в Челсі Томаса Тухеля, але йому не вдалося закріпитися в першій команді, зігравши лише п'ять разів у стартовому складі в АПЛ.

Контракт 27-річного іспанського півзахисника з Атлетіко закінчується в 2026 році.

За минулий сезон Сауль відіграв 26 матчів, по одному разу забивши та віддавши гольову передачу.

Нагадаємо, що раніше Рома вийшла з переговорів щодо Гедеша через неготовність платити 40 мільйонів євро.