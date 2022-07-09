Италия

Італійський клуб не готовий йти на поступки.

Парі Сен-Жермен не залишає спроб підписати захисника Інтера Мілана Шкрініяра у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє сайт Джанлукі Ді Марціо, сторони провели черговий раунд переговорів. Керівництво Інтера повідомило парижан, що знижувати ціну на захисника не буде.

Стверджується, що Інтер може влаштувати сума у розмірі 70 мільйонів євро плюс бонуси.

Минулого сезону Шкрініар провів за Інтер 48 матчів, забив чотири голи та заробив п'ять попереджень.

Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен готовий запропонувати за Мілана Шкрініара 65 мільйонів євро.