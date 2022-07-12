Италия

Хавбек поповнив склад середняка Серії А.

Півзахисник Абердіна та збірної Шотландії Льюіс Фергюсон продовжить кар'єру у Болоньї.

Контракт підписано до літа 2026 року. Згідно з інформацією портала Transfermarkt, шотландці отримають за свого футболіста 3,5 млн євро.

Минулого сезону Фергюсон зіграв 45 матчів у складі Абердіну, в яких забив 16 м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що Болонья хоче підписати захисника Мілану.