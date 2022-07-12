Сербський нападник чудово розпочав у стані "фіалок".
Лука Йовіч, фото Фіорентина
12 липня 2022, 21:27
Фіорентина в літнє трансферне вікно підписала форварда Реала Луку Йовіча на постійній основі.
Новачок "фіалок" вже встиг дебютувати за команду і відзначився чотирма забитими м'ячами за 28 хвилин матчу проти Віченці.
Зазначимо, що сербський нападник з'явився на полі на заміну у другому таймі – матч закінчився з рахунком 7:0.
Нагадаємо, що минулого сезону Лука Йовіч провів 19 поєдинків на клубному рівні, в яких він забив один гол і віддав три асисти.