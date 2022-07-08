Сербський нападник перебрався до Серії А.
Лука Йовіч, фото getty images
08 липня 2022, 21:34
Фіорентина досить тривалий час вела переговори про перехід форварда Реала Луки Йовіча і нарешті домовилася з мадридцями.
Офіційний сайт "фіалок" повідомляє, що італійський клуб викупив права на сербського футболіста, проте не розголошує подробиць контракту.
У сезоні, що завершився, Йович провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол і три результативні передачі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фіорентина домовилася з Шахтарем про перехід правого захисника Додо.