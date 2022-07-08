Италия

Сербський нападник перебрався до Серії А.

Фіорентина досить тривалий час вела переговори про перехід форварда Реала Луки Йовіча і нарешті домовилася з мадридцями.

Офіційний сайт "фіалок" повідомляє, що італійський клуб викупив права на сербського футболіста, проте не розголошує подробиць контракту.

У сезоні, що завершився, Йович провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол і три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фіорентина домовилася з Шахтарем про перехід правого захисника Додо.