Италия

Бельгійський нападник визнав не найкращий вибір у своїй кар'єрі.

Ромелу Лукаку дуже радіє тому, що приєднався до Інтеру – бельгієць зізнався, що трансфер у Челсі був для нього помилкою.

"Найбільшим викликом у моїй кар'єрі буде наступний сезон тут. Я помилився, коли пішов з Інтера. Тепер я щасливий, що ношу цю форму, команда знає, що нам потрібно робити, це буде великий виклик цього сезону.

Минулого сезону, коли я був в Англії, я зрозумів, наскільки важливий Інтер. Репутація клубу покращується в міжнародному масштабі, підхід до соціальних мереж також дуже важливий, і ви можете побачити, як ми поводимося в роздягальні, на тренуваннях, наші обійми та жарти.

Мілан — чудове місто, і тому я зберіг стару квартиру, коли поїхав до Лондона, тому що моя мама постійно приїжджала сюди, і я теж хотів повернутися", — наводить слова Лукаку Football Italia.

Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а потім минулого літа перейшов до Челсі за 115 мільйонів євро.