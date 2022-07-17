Вихованець Барселони змінить клуб, але продовжуватиме виступати в Італії.
Жерар Деулофеу, Getty Images
17 липня 2022, 20:50
Нападник Удінезе Жерар Деулофеу найближчим часом стане гравцем Наполі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, клуби погодили перехід 28-річного іспанця, який коштуватиме "неаполітанцям" 15 мільйонів євро плюс бонуси.
Також наголошується, що угода з футболістом буде розрахована до літа 2026 року, а його оклад становитиме 2,5 млн євро на рік.
Минулого сезону Деулофеу провів 35 поєдинків, у яких забив 13 голів і віддав п'ять результативних передач.