Италия

Вихованець Барселони змінить клуб, але продовжуватиме виступати в Італії.

Нападник Удінезе Жерар Деулофеу найближчим часом стане гравцем Наполі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби погодили перехід 28-річного іспанця, який коштуватиме "неаполітанцям" 15 мільйонів євро плюс бонуси.

Також наголошується, що угода з футболістом буде розрахована до літа 2026 року, а його оклад становитиме 2,5 млн євро на рік.

Минулого сезону Деулофеу провів 35 поєдинків, у яких забив 13 голів і віддав п'ять результативних передач.