Украина

Клуб втратив найкращого бомбардира в історії.

Головний тренер італійського Наполі Лучано Спалетті підтвердив факт відходу п'ятьох футболістів.

"Можу підтвердити, що деякі гравці залишили нас. Пішли Давід Оспіна, Фаузі Гулям, Каліду Кулібалі, Дріс Мертенс та Лоренцо Інсіньє. Інші прибули та допоможуть нам іти далі з новим ентузіазмом.

Наполі у жодному разі не можна втратити підтримку вболівальників, тому що вона незамінна і її не можна придбати. Тому залишаймось єдними. Forza Napoli", — сказав Спалетті.

Відмітимо, що про перехід Каліду Кулібалі вже оголосив Челсі, Лоренцо Інсіньє перейшов у Торонто. Інші, у тому числі найкращій бомбардир в історії Наполі Дріс Мертенс шукають новий клуб.