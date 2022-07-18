Італія

Італійський чемпіон помітно прагне отримати молодого виконавця.

21-річний атакувальний півзахисник бельгійського Брюгге Шарль де Кетеларе — черговий перспективний випускник місцевої школи футболу, який у своєму юному віці вже належить до кола інтересів європейських топ-клубів.

Зокрема, ідеться про італійський Мілан, для якого поточне трансферне вікно стало справжньою полосою перешкод на шляху до трансферну цього виконавця.

"Россонері", починаючи від банальної зацікавленості в цьому гравці, устигли зробити вже кілька різновагових пропозицій щодо його придбання, на певному етапі навіть залучивши до потенційного трансферу певних власних виконавців.

Однак Брюгге наразі продовжує втримуватися від спокуси грошей, проте невідомо, чи буде це робити бельгійський клуб і надалі, особливо — на тлі чергової пропозиції від італійського чемпіона.

35 млн євро, із урахуванням 5-7 млн євро бонусів — саме такою буде нова ставка Мілана щодо де Кетеларе, яку клуб запропонує співрозмовникам уже в найближчий час.

За минулий рік Шарль відіграв 49 матчів, забивши 18 голів та віддавши 10 гольових передач.