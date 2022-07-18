Італія

Перед магією Жозе Моуріньо не кожен може встояти.

Напередодні італійська преса трохи змахнула марево таємниці з подробиць щодо пропозиції італійської Роми для аргентинського нападника Пауло Дібали, який залишився без клубу після завершення довготривалих відносин із туринським Ювентусом.

Окрім того, було також відомо, що головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо не залишився осторонь перемовин, особисто спробувавши вмовити гравця в статусі вільного агента долучитись до його команди.

Як можна побачити з чергових заяв місцевих ЗМІ, 28-річний виконавець не встояв перед фірмовими чарами "Особливого", та зголосився підписати контракт із столичним колективом.

Дібала декілька хвилин тому, разом із представниками Роми та своїм агентом Тіагу Пінту, вирушив літаком до Португалії, де відбудеться його медичний огляд перед укладанням угоди.

"Джоя" погодився на трирічний контракт із римлянами, згідно з умовами якого буде отримувати 6 млн євро на рік, із урахуванням бонусів.

За минулий сезон Дібала зіграв у 39 матчах, забивши 15 голів та віддавши шість гольових передач.