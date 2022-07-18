Італія

Остаточний вибір залишається за гравцем.

Аргентинський нападник Пауло Дібала у поточне трансферне вікно залишив склад туринського Ювентуса через завершення термінів дії контракту зі "Старою Синьйорою", після чого доволі гостро постало питання щодо його наступного місця роботи.

До кандидатури 28-річного виконавця з точки зору підсилення власного складу свого часу виявляли інтерес достатньо багато клубів із різних куточків Європи, проте, коли справа дійшла до безпосередніх пропозицій, коло зацікавлених команд стрімко зменшилось усього до двох колективів.

Один із них — італійська Рома, головний тренер якої, Жозе Моуріньо, кількома днями раніше мав можливість особисто в телефонному режимі переговорити з Дібалою, та висловити власні побажання щодо його приєднання до "вовків".

А вже згодом, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, не забарилась й офіційна пропозиція від клубу щодо майбутнього контракту для Пауло.

6 млн євро на рік, із урахуванням бонусів, відповідно до угоди строком до 2025 року — така зарплатня очікує на аргентинця в столиці Італії, що приблизно дорівнює показникам від другого претендента на його підписання — Наполі.

За минулий сезон Дібала зіграв у 39 матча, забивши 15 голів та віддавши шість гольових передач.