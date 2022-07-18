Італія

Неаполітанці завершують перехід центрального захисника.

Наполі активно працював на трансферному ринку з метою пошуку заміни для Каліду Кулібалі, який пішов у Челсі.

Як повідомляє видання Tuttosport, неаполітанський клуб уже оформив перехід Лео Естігора з Брайтона.

Естігор у цьому сезоні зіграв загалом 30 матчів (13 — у Чемпіоншипі, 14 — у Серії A), забивши по голу за Сток Сіті та Дженоа відповідно.

Нагадаємо, що раніше нападник Дріс Мертенс та ще два інші гравці залишили Наполі вільними агентами.