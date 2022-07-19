Італія

Сума виявилась дещо нижче, аніж анонсували європейські ЗМІ.

Туринський Ювентус та мюнхенська Баварія завершили трансфер захисника збірної Нідерландів Маттейса Де Лігта.

Grazie e buona fortuna @mdeligt_04 — JuventusFC (@juventusfc) July 19, 2022

"Стара синьйора" офіційно оголосила фінансовий звіт стосовно переходу футболіста. Так, туринський гранд заробив на продажу 67 млн євро "чистими", а ще 10 млн євро можуть бути отримані в якості бонусів.

Відзначимо, що раніше повідомлялось про 80 млн євро за Де Лігта.

Також трансфер центрбека до Баварії прокоментував Мануель Нойєр.