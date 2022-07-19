Сума виявилась дещо нижче, аніж анонсували європейські ЗМІ.
маттейст де лігт, баварія
19 липня 2022, 20:30
Туринський Ювентус та мюнхенська Баварія завершили трансфер захисника збірної Нідерландів Маттейса Де Лігта.
"Стара синьйора" офіційно оголосила фінансовий звіт стосовно переходу футболіста. Так, туринський гранд заробив на продажу 67 млн євро "чистими", а ще 10 млн євро можуть бути отримані в якості бонусів.
Відзначимо, що раніше повідомлялось про 80 млн євро за Де Лігта.
Також трансфер центрбека до Баварії прокоментував Мануель Нойєр.