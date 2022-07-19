Італія

Нідерландець може перебратися до табору римлян.

Рома продовжує роботу на трансферному ринку з метою посилення складу.

Як повідомляє видання Calciomercato, римляни зробили пропозицію щодо півзахисника ПСЖ Жоржіньо Вейналдума.

Італійський клуб хоче підписати нідерландців на правах орендної угоди з опцією викупу за 20 мільйонів євро.

Зазначимо, що контракт Вейналдума з ПСЖ розрахований до літа 2024 року. У сезоні-2021/22 він провів 38 ігор за ПСЖ: на його рахунку 3 голи та 3 асисти.

Нагадаємо, що на футболіста також претендує ще один італійський клуб — Мілан.