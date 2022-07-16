Италия

Клуб бажає підсилитись під Лігу чемпіонів.

Діючий чемпіон Серії А Мілан додав до свого шорт-листу двох футболістів, які змогли б підсилити команду під участь у Лізі чемпіонів.

Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, захисник Тоттенгема Джафет Танганга та хавбек ПСЖ Джорджиньо Вейналдум можуть перейти в Мілан.

Керівники "россонері" намагатимуться орендувати молодого центрбека "шпор", а по Вейналдуму зроблять трансферну пропозицію.

Танганга нещодавно відмовився переходити у Борнмут, але Мілан — інший рівень. Вейналдум, у свою чергу, хоче піти з ПСЖ.