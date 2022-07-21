Італія 21 липня 2022, 16:14 Ювентус презентував нову виїзну форму на сезон-2022/23 "Бьянконері" оновили комплект екіпірування. фото ювентус 21 липня 2022, 16:14 Туринський Ювентус оновив виїзний комплект форми на сезон-2022/23. Realizzata per le notti speciali ⚫🤩 @adidasfootball — JuventusFC (@juventusfc) July 21, 2022 Основний колір — чорний, адже Адідас зробив екіпірування у концепції ночі. Раніше свій третій комплект форми презентував Лаціо. Команди Ювентус Джерела ФК Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте