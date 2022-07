Лаціо у своєму Twitter презентував новий комплект виїзної форми на сезон-2022/23.

Our 2022/23 collection is now complete ⚪ 🔵

👕 Look closely 👀 you will notice the rhombus mosaic effect reminiscent of ancient Rome, to give our players the strength of warriors 💪#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/4HbuzVkTsw