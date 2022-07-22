Італія

На честь ювілею "вовків" пропонуємо вам пройти цікавий тест.

Рома перед матчем Ліги чемпіонів проти Ліверпуля у грудні 2001-го, Getty Images

Рома перед матчем Ліги чемпіонів проти Ліверпуля у грудні 2001-го, Getty Images

З літа 1927-го року бере початок історія, вибачте за тавтологію, римської Роми.

Клубу, якого доля спіткала стати головним конкурентом північних команд. Клубу, який протягом усього існування декларує величезні амбіції, аж до того, що саме декларування амбіцій і стало його кредо.

Втім, Рома ще на зорі свого існування зуміла стати одним із найбільш самобутніх і цікавих проектів італійського футболу. І до Дня народження "джалороссі" ми пропонуємо вам перевірити знання з їхньої історії.

Зверніть увагу, що в усіх питаннях — чотири варіанти відповіді. Якщо на вашому мобільному пристрої їх видно менше — треба проскролити донизу.