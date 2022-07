Одразу після завершення виступів у складі туринського Ювентуса, аргентинський нападник Пауло Дібала постав перед важким вибором подальшого шляху розвитку власної професійної кар’єри.

На 28-річного виконавця завжди існував попит на трансферному ринку, проте у відповідальний момент охочих підписати контракт виявилось не так уже й багато.

Зокрема, лондонський Челсі фактично без бою відмовився від перемовин щодо його трансферу.

Однак португальський фахівець Жозе Моуріньо не став наслідувати прикладу свого колишнього клубу, і самостійно провів перемовини з аргентинцем щодо його можливого приєднання до римської Роми.

Умовляти Дібалу двічі не довелось — нещодавній візит футболіста до Португалії остаточно зняв усі питання щодо його наступного місця роботи.

Зрештою, Рома власною публікацією в соціальних мережах не залишила жодних сумнівів щодо факту укладання угоди.

UPD. Римляни офіційно підтвердили прибуття футболіста до розташування команди, а також поєднали урочистий момент із благодійною акцією.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Paulo Dybala 🐺🇦🇷



The club is delighted to confirm the signing of the world-renowned forward!



We also hope this video can help continue to raise awareness in the search for missing children all around the globe. 🙏

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/eb0TXYXamk