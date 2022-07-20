Нападник продовжить кар’єру в римському колективі.
Пауло Дібала, Getty Images
20 липня 2022, 13:35
Одразу після завершення виступів у складі туринського Ювентуса, аргентинський нападник Пауло Дібала постав перед важким вибором подальшого шляху розвитку власної професійної кар’єри.
На 28-річного виконавця завжди існував попит на трансферному ринку, проте у відповідальний момент охочих підписати контракт виявилось не так уже й багато.
Зокрема, лондонський Челсі фактично без бою відмовився від перемовин щодо його трансферу.
Однак португальський фахівець Жозе Моуріньо не став наслідувати прикладу свого колишнього клубу, і самостійно провів перемовини з аргентинцем щодо його можливого приєднання до римської Роми.
Умовляти Дібалу двічі не довелось — нещодавній візит футболіста до Португалії остаточно зняв усі питання щодо його наступного місця роботи.
Зрештою, Рома власною публікацією в соціальних мережах не залишила жодних сумнівів щодо факту укладання угоди.
UPD. Римляни офіційно підтвердили прибуття футболіста до розташування команди, а також поєднали урочистий момент із благодійною акцією.
Нагадаємо, що раніше були опубліковані умови контракту Пауло з "вовками".