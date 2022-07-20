Італія

Стали відомі певні подробиці контракту з гравцем.

Італійська Рома впевнено готується до оголошення головної трансферної новини своєї поточної трансферної кампанії — підписання контракту з аргентинським нападником Пауло Дібалою, який переїде до столиці Італії на правах вільного агента.

Тоді як медійний відділ "вовків" посилено працює над форматом презентації зіркового новачка, італійській пресі вдалось дізнатись чергові подробиці погодженої між сторонами угоди, на додачу до тих, що були оголошені трохи раніше.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, 28-річний виконавець поставить підпис під угодою строком до 2025 року, згідно з якою буде отримувати гарантовані 4,5 млн євро на рік + 1,5 млн євро на рік у вигляді різноманітних бонусів.

Рома також матиме опцію продовження контракту ще на один сезон, тоді як дострокове припинення угоди буде коштувати бажаючим 20 млн євро.

Власне аргентинець під час вибору свого ігрового номера зупинився на №21, під яким провів перші два сезони в складі туринського Ювентуса, тоді як уже більш звичний глядачам №10 на його спині в Ромі назавжди закріплений за легендарним нападником Франческо Тотті.