Італія

Півзахисник догрався в потенційні перемовини з іншими клубами.

Півзахисник Андріє Рабьо упродовж останнього сезону закріпився в статусі гравця основного складу туринського Ювентуса, проте під час поточного трансферного вікна пресою почали ширитися чутки щодо його можливого відходу.

Подейкують, що саме це й стало головною причиною того, що 27-річний виконавець не долучився до команди під час її американського турне.

Побічно підтверджують ці здогадки й офіційні повідомлення від "зебр".

Напередодні став відомим перелік футболістів, які будуть працювати під керівництвом Массімо Брамбілли в складі команди U-23. Серед них можна було знайти й Адрієна Рабьо.

У цьому контексті варто нагадати, що Ювентус уже оголосив вартість свого футболіста для охочих його придбати.