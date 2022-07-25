Італія

Півзахисник все більше віддаляється від Мілану.

Італійський Мілан ще до початку поточного трансферного вікна визначився з головними пріоритетами відносно своїх майбутніх придбань, а до переліку виконавців, які зацікавили "россонері", належав півзахисник французького Лілля Ренату Саншеш.

Однак прояв інтересу збоку такого важковаговика, як французький Парі Сен-Жермен, суттєво змінили перебіг справ відносно можливого трансферу 24-річного гравця.

Із того часу все більше з’являється новин про просування перемовин між "червоно-синіми" та "догами", аніж про аналогічні рухи збоку італійського чемпіона.

Зокрема, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, нещодавно французькі клуби зробили крок до трансферу за допомоги укладання усної угоди між ПСЖ та представниками Саншеша щодо умов можливого майбутнього контракту.

5 млн євро на рік + різноманітні бонуси — саме стільки буде отримувати португалець у столиці Франції.

У той самий час футбольний радник ПСЖ Луїш Кампуш наразі продовжує вмовляти Лілль продати гравця, у якого залишився рік до завершення контракту.

У минулому сезоні Саншеш відіграв 31 матч, забивши один гол та зробивши п’ять гольових передач.