Италия

Чемпіон Італії хоче підписати кілька новачків.

Мілан розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, чемпіон Італії визначив три головні цілі: захисник Торіно Бремер, півзахисник Лілля Ренату Санчеш та вінгер Роми Ніколо Дзаньоло.

Джерело стверджує, що керівництво Мілана контактували з усіма гравцями за останні місяці.

Нагадаємо, що раніше Мальдіні розповів про майбутнє Ібрагімовича та Леау у Мілані.