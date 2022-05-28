Чемпіон Італії хоче підписати кілька новачків.
Бремер, getty images
28 травня 2022, 21:27
Мілан розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, чемпіон Італії визначив три головні цілі: захисник Торіно Бремер, півзахисник Лілля Ренату Санчеш та вінгер Роми Ніколо Дзаньоло.
Джерело стверджує, що керівництво Мілана контактували з усіма гравцями за останні місяці.
Нагадаємо, що раніше Мальдіні розповів про майбутнє Ібрагімовича та Леау у Мілані.