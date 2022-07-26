Італія

Бельгійський нападник може залишитися в Італії.

Лаціо розглядає різні варіанти посилення атакуючої лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, римський клуб націлився на підписання колишнього нападника Наполі Дріса Мертенса.

Зазначимо, що у складі неаполітанців бельгієць відіграв 397 матчів, забивши 148 голів та віддавши 90 гольових передач.

Нагадаємо, що Лаціо потрібно буде витримати конкуренцію з Ромою, яка також намагається підписати Дріса Мертенса.