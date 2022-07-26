Бельгійський нападник може залишитися в Італії.
Дріс Мертенс, getty images
26 липня 2022, 00:35
Лаціо розглядає різні варіанти посилення атакуючої лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, римський клуб націлився на підписання колишнього нападника Наполі Дріса Мертенса.
Зазначимо, що у складі неаполітанців бельгієць відіграв 397 матчів, забивши 148 голів та віддавши 90 гольових передач.
Нагадаємо, що Лаціо потрібно буде витримати конкуренцію з Ромою, яка також намагається підписати Дріса Мертенса.