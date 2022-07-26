Італія

Нідерландський нападник може перебратися до Італії.

Барселоні необхідно продавати футболістів у поточне літнє трансферне вікно, а тому каталонці розглядають пропозиції щодо Мемфіса Депая.

Як повідомляє Football Espana, у нідерландському нападнику зацікавлений представник Серії А – Ювентус.

Мемфіс Депай опустився в ієрархії гравців атаки Барселони після приходу Роберта Левандовскі та Рафіньї, а тому також може бажати піти з команди.

Минулого сезону Депай провів 37 поєдинків на клубному рівні, у яких він забив 13 голів і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Барселона готова відпустити Депая, але не наполягатиме на його трансфері.