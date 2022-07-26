Півзахисник збірної Вельсу Аарон Ремзі офіційно залишив туринський Ювентус.

Сторони домовились про розірвання контракту за згодою сторін. Відзначимо, що другу половину сезону-2021/22 Ремзі провів у складі Рейнджерсу, за який зіграв 13 матчів, по два рази відзначившись голами та результативними передачами. 

За Ювентус Ремзі грав із 2019 року, перейшовши з Арсеналу на правах вільного агента. 

Всього за туринський клуб він провів 69 матчів, забив 6 голів та віддав 6 асистів.

Раніше повідомлялось, що "стара синьора" готова заплатити Ремзі за розірвання контракту.