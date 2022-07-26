Італія

Німець може відправитись до оренди.

Туринський Ювентус продовжує комплектацію складу напередодні старту Серії А в надіях повернути собі титул чемпіона країни.

Так, "стара синьора" звернула свою увагу на форварда лондонського Челсі Тімо Вернера, повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони вже розпочали переговори. "Пенсіонери" не проти позбутись футболіста, який досі не виправдовує того, що від нього очікували після трансферу з РБ Лейпциг.

Цікаво, що Челсі розглядає як повноцінний трансфер, так і можливість віддати футболіста в оренду.

Минулого сезону Вернер провів 21 матч в АПЛ і забив 4 голи.

Раніше повідомлялось, що свій інтерес до виконавця проявляє Ньюкасл.