Італія

Француз не має бажання лягати на операційний стіл.

Повернення Поля Погба у Ювентус, безумовно, стало радісним днем для фанатів італійського клубу.

Але, невдовзі, француз на тренуванні "старої сеньйори" отримав тяжку травму меніска, через яку може пропустити більше двох місяців.

Клубні лікарі донесли до Погба, що при такому пошкодженні без операції не може обійтися. Але сам гравець відповів відмовою.

Погба вирішив залишити розташування клубу, який зараз у США, щоб повернутись в Італію та отримати консультацію в місцевих лікарів.

Він попросив трохи більше часу на роздуми, адже вважає, що італійські лікарі зможуть знайти йому інше рішення.

Француз пройде ще кілька обстежень, щоб зрозуміти, чи можливо вилікувати його травму консервативними методами.