Італія

Італійському клубу не під силу отримати 37-річного португальця.

Наполі запропонували орендувати Кріштіану Роналду, повідомляє AS.

За інформацією джерела, агент гравця Жорже Мендеш запропонував неаполітанському клубу орендувати форварда на сезон.

Наполі приваблює можливий перехід Роналду, проте фінансова ситуація не дозволяє клубу розраховувати на великі трансфери. Агент запросив для Кріштіану зарплату у розмірі 8 мільйонів євро на рік, але Наполі не може стільки платити.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Нагадаємо, що Роналду вважає тен Гага сильним тренером, але хоче піти через політику Манчестер Юнайтед.