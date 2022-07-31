Італія 31 липня 2022, 10:12 Мертенс може продовжити кар'єру у Ювентусі Бельгієць може залишитись у Серії А. Дріс Мертенс 31 липня 2022, 10:12 Журналіст Екрем Конур у своєму Twitter повідомив про зацікавленність Ювентусом Дрісом Мертенсом. Нагадаємо, що нещодавно бельгієць залишив Наполі та став вільним агентом. Наразі туринці лише провели перші перемовини із Мертенсом. Минулого сезону Дріс провів 37 поєдинків у складі "партенопейців", в яких забив 13 м'ячів та віддав 2 результативних передачі. Люди Дріс Мертенс Команди Наполі Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте