Італія

Бельгієць може залишитись у Серії А.

Журналіст Екрем Конур у своєму Twitter повідомив про зацікавленність Ювентусом Дрісом Мертенсом.

Нагадаємо, що нещодавно бельгієць залишив Наполі та став вільним агентом.

Наразі туринці лише провели перші перемовини із Мертенсом.

Минулого сезону Дріс провів 37 поєдинків у складі "партенопейців", в яких забив 13 м'ячів та віддав 2 результативних передачі.