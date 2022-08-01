Італія

Крістіан Куаме може змінити клубну прописку влітку.

Нападник Фіорентини Крістіан Куаме близький до того, щоб покинути стан "фіалок".

Інтерес до футболіста виявляють Кремонезе, Галатасарай, Спеція та Нант, повідомляє Ніколо Скіра.

Очікується, що боси Фіорентини не будуть проти продажу форварда, адже Куаме не зміг закріпитись у складі італійського клубу. Минулий сезон виконавець провів в оренді у Андерлехті.

За бельгійський клуб Куаме забив 13 голів та віддав 10 результативних передач у 36 матчах.

Раніше повідомлялось, що центрбек Фіорентини продовжить кар'єру у Нідерландах.