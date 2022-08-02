Італія

Лазаро проведе наступний сезон у Турині.

Інтер продовжує роботу над розвантаженням складу та зарплатної відомості перед початком наступного сезону.

Як повідомляє офіційний сайт Торіно, новачком команди став Валентино Лазаро. Півзахисник виступатиме за туринців на правах оренди. За Торіно залишається право викупу.

Минулого сезону у Спортингу з Лісабона Лазаро провів 29 матчів в усіх турнірах на правах оренди та відмітився двома асистами.

Нагадаємо, що Інтер готовий заплатити Алексісу Санчесу, щоб розірвати контракт з ним.