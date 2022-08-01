Італійський клуб не потребує послуг нападника.
Алексіс Санчес, getty images
01 серпня 2022, 19:59
Інтер продовжує працювати над комплектацією складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, італійський клуб хоче розлучитися з Алексісом Санчесом найближчим часом.
Інтер готовий заплатити чилійцю близько п'яти мільйонів євро, аби припинити співпрацю. Контракт Санчеса з клубом діє до літа 2023 року.
Минулого сезону чилійський гравец провів 38 матчів, у яких забив дев'ять голів і віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, що Фламенго збирає чилійців Інтера: Санчес може перейти вслід за Відалем.