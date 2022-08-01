Інтер продовжує працювати над комплектацією складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, італійський клуб хоче розлучитися з Алексісом Санчесом найближчим часом.

Інтер готовий заплатити чилійцю близько п'яти мільйонів євро, аби припинити співпрацю. Контракт Санчеса з клубом діє до літа 2023 року.

Минулого сезону чилійський гравец провів 38 матчів, у яких забив дев'ять голів і віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що Фламенго збирає чилійців Інтера: Санчес може перейти вслід за Відалем.