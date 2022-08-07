Італія

Хавбек вже погодив умови особистого контракту з туринцями.

Туринський Ювентус продовжує переговори із Айнтрахтом з Франкфурту стосовно Філіпі Костича.

Так, італійський гранд готується запропонувати німецькому колективу 15 млн євро за серба, повідомляє Ніколо Скіра.

Зазначається, що особистий контракт вже узгоджено і буде розраховано до 2025 року із зарплатою в 2,7 млн євро на рік.

У попередньому сезоні сербський півзахисник відіграв 42 матчі, забивши сім голів та віддавши 15 гольових передач.

Нагадаємо, що Ювентус та Айнтрахт довгий час не могли зійтись в ціні по трансферу Костіча.