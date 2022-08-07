Хавбек вже погодив умови особистого контракту з туринцями.
філіп костич, getty images
07 серпня 2022, 22:18
Туринський Ювентус продовжує переговори із Айнтрахтом з Франкфурту стосовно Філіпі Костича.
Так, італійський гранд готується запропонувати німецькому колективу 15 млн євро за серба, повідомляє Ніколо Скіра.
Зазначається, що особистий контракт вже узгоджено і буде розраховано до 2025 року із зарплатою в 2,7 млн євро на рік.
У попередньому сезоні сербський півзахисник відіграв 42 матчі, забивши сім голів та віддавши 15 гольових передач.
Нагадаємо, що Ювентус та Айнтрахт довгий час не могли зійтись в ціні по трансферу Костіча.