Італія

23-річний форвард може змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Нападник міланського Інтера Андреа Пінамонті може продовжити кар'єру у складі Сассуоло. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво Сассуоло запропонувало 23-річному форварду контракт до літа 2027 року.

В особі Пінамонті Сассуоло бачить заміну для Джанлуки Скамаккі та Джакомо Распадорі.

Також наголошується, що Інтер хоче включити до угоди опцію зворотного викупу футболіста.

Минулого сезону Пінамонті виступав за Емполі на правах оренди. На його рахунку 13 голів у 36 матчах.