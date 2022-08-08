Італія

28-річний аргентинець може перебратися до італійської Серії А.

Півзахисник ПСЖ Леандро Паредес може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, паризький клуб готовий розлучитися з 28-річним аргентинцем за 20-25 мільйонів євро, але Ювентус готовий викласти за футболіста близько 15 млн євро.

Найближчим часом сторони проведуть переговори щодо можливого трансферу гравця.

Нинішнього сезону Паредес вже встиг провести два матчі за ПСЖ, у яких відзначився однією результативною передачею.