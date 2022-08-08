Італія

Основний воротар "старої синьйори" пропустить початок сезону в італійській Серії А.

Воротар туринського Ювентуса Войцех Щесни не зможе допомогти своїй команді у стартових матчах нового сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У польського голкіпера пошкодження довгого м'яза лівого стегна, через що футболіст пробуде в лазареті близько 20 днів.

Нагадаємо, Ювентус розпочне новий сезон в італійській Серії А матчем проти Сассуоло. Гра відбудеться 15 серпня о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Ювентус зробив нову пропозицію Айнтрахту по Костичу.