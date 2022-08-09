Італія

Нападник готовий продовжити свої виступи у Італії.

Нападник каталонської Барселони та збірної Нідерландів Мемфіс Депай найближчим часом має приєднатись до Ювентусу.

Футболіст та його оточення провели плідні переговори із "старою синьйорою", результатом яких стала згода Депая перейти до туринців, повідомляє Ромео Агресті.

Очікується, що форвард перейде до Ювентусу безкоштовно, адже каталонський клуб раніше хотів розірвати контракт із виконавцем через перенавантаженість клубу в плані заробітних плат.

Минулого сезону Депай провів 37 поєдинків на клубному рівні, у яких він забив 13 голів і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Барселона хотіла включити Депая до угоди щодо Кунде.