Каталонці готові розлучитися з нідерландцем.
Мемфіс Депай, фото getty images
26 липня 2022, 23:23
Барселона не залишає спроб підписати центрального захисника Севільї Жюля Кунде у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, "синьо-грантові" намагалися включити Мемфіса Депая в угоду по французу.
Тим не менш, Севілья відмовилася від такого варіанту — нідерландський нападник виявився їм не потрібним.
Минулого сезону Депай провів 37 поєдинків на клубному рівні, у яких він забив 13 голів і віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, що Барселона готова відпустити Депая, але не наполягатиме на його трансфері.