Іспанія

Каталонці готові розлучитися з нідерландцем.

Барселона не залишає спроб підписати центрального захисника Севільї Жюля Кунде у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, "синьо-грантові" намагалися включити Мемфіса Депая в угоду по французу.

Тим не менш, Севілья відмовилася від такого варіанту — нідерландський нападник виявився їм не потрібним.

Минулого сезону Депай провів 37 поєдинків на клубному рівні, у яких він забив 13 голів і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Барселона готова відпустити Депая, але не наполягатиме на його трансфері.