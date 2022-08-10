Італія

Зірковий батько буде тренуватись поруч із своїми дітьми.

Однією з головних новин під час цьогорічної літньої трансферної кампанії з табору італійського Мілану стала звістка про продовження контракту зі шведським нападником Златаном Ібрагимовичем.

Проте одним лишень 40-річним головою родини Ібрагимович інтереси "россонері" не обмежились, і вони вирішили запросити до своєї академії одразу двох синів відомого шведа.

Максимільян та Вінсент долучаться до команд Мілану U-17 та U-15 відповідно.

Варто зауважити, що аналогічний крок свого часу зробив і французький Парі Сен-Жермен, коли запросив ще геть юних дітлахів до своєї футбольної школи, поки батько виступав у складі основної команди.

Нагадаємо, що старт прийдешнього сезону для Златана буде дуже пізнім, оскільки йому потрібно пройти крізь реабілітаційний період на тлі операції на коліні.