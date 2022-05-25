Шведський форвард переніс операцію задля продовження виступів за "россонері".
Златан Ібрагімович, ФК Мілан
25 травня 2022, 17:10
Нападник Мілана Златан Ібрагімович переніс успішну операцію на коліні, але тепер на нього чекає тривалий процес відновлення. Про це повідомляє прес-служба "россонері".
40-річний швед переніс операцію з реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки коліна з латеральним посиленням та відновленням меніска.
На відновлення футболісту знадобиться близько 7-8 місяців.
Раніше повідомлялося, що Ібрагімович погодився на операцію на коліні для продовження контракту з Міланом. Діюча угода з "россонері" розрахована до літа 2023 року.
Минулого сезону Ібрагімович забив вісім м'ячів і віддав три результативні передачі у всіх турнірах. У складі Мілана він став чемпіоном Італії.