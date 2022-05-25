Италия

Шведський форвард переніс операцію задля продовження виступів за "россонері".

Нападник Мілана Златан Ібрагімович переніс успішну операцію на коліні, але тепер на нього чекає тривалий процес відновлення. Про це повідомляє прес-служба "россонері".

40-річний швед переніс операцію з реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки коліна з латеральним посиленням та відновленням меніска.

На відновлення футболісту знадобиться близько 7-8 місяців.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович погодився на операцію на коліні для продовження контракту з Міланом. Діюча угода з "россонері" розрахована до літа 2023 року.

Минулого сезону Ібрагімович забив вісім м'ячів і віддав три результативні передачі у всіх турнірах. У складі Мілана він став чемпіоном Італії.