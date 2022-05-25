Нападник Мілана Златан Ібрагімович переніс успішну операцію на коліні, але тепер на нього чекає тривалий процес відновлення. Про це повідомляє прес-служба "россонері".

40-річний швед переніс операцію з реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки коліна з латеральним посиленням та відновленням меніска.

На відновлення футболісту знадобиться близько 7-8 місяців.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович погодився на операцію на коліні для продовження контракту з Міланом. Діюча угода з "россонері" розрахована до літа 2023 року.

Минулого сезону Ібрагімович забив вісім м'ячів і віддав три результативні передачі у всіх турнірах. У складі Мілана він став чемпіоном Італії.