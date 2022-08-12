Італія

До вашої уваги — наш прогноз на новий розіграш чемпіонату Італії.

У суботу, 13 серпня, з чотирьох матчів розпочнеться новий сезон Серії А.

Розіграш-2022/2023 обіцяє бути особливо цікавим, враховуючи справді дивовижне трансферне вікно у виконанні одразу декількох клубів, про що ми детальніше розповіли у тексті про інтриги майбутнього розіграшу.

У цьому ж матеріалі ми дамо свій прогноз на підсумкову турнірну таблицю нового розіграшу чемпіонату Італії. Звісно ж, доволі суб'єктивний — як і будь-який прогноз у нашому Всесвіті!

1. Фаворитом у боротьбі за Скудетто нам бачиться Ювентус. Туринці дуже сильно провели літнє трансферне вікно, підсиливши команду футболістами, кожен з яких може стати лідером на своїй позиції. Навіть не дивлячись на те, що Поль Погба з ходу вибув через травму...

При цьому, що цікаво, "бьянконері" не витратили на це шалених коштів за мірками нашого часу.

Не забуваємо також, що взимку туринці підписали Душана Влаховича, який вже встиг стати основною загрозою для суперників Юве попереду, а цього літа ще й взяв 9 номер.

У той час трансфери на вихід — це футболісти, втрата яких для клубу не є критичною. Джорджо К'єлліні рано чи пізно просто мав би піти, те саме з інших причин стосується трошечки скандального Пауло Дібали. Де Лігт, Бернардескі й Мората (якого Аллегрі навіть бажає повернути) скоріше викликали посмішку на обличчі, а не приводи для серйозних роздумів про свою гру.

Ювентус нарешті провів літо з розумом. Без різких кроків і з чемпіонським підходом, розуміючи плюси й мінуси кожного підписання.

Бремер, Костич, Ді Марія, не кажучи вже про вищезгаданого француза, точно зроблять команду сильнішою.





2. Путівки до Ліги чемпіонів, на нашу думку, також отримають Інтер та два римських клуби. При чому Інтер та Рома видніються командами, які будуть боротися за перше місце, у той час як оновлений Лаціо у напруженій боротьбі висмикне квиток у четвірку.

Все дуже просто — індивідуальну якість гравців Роми нівелює, як би це не звучало дивно, тренер, без персони якого вони би навряд там опинилися. Жозе Моурінью досі бере своє іменем та харизмою, але не футболом. І тому команда, яка за складом могла би виграти Скудетто, таки опиниться за два кроки від нього, багато разів намагаючись зачепитися за нього вовчими іклами.

Видозмінений Лаціо почне демонструвати ще більше "саррізму", але до завершення повноцінної комплектації команди ще далеко, тому вдала боротьба за місце у топ-4 — максимум "орлів".





3. Мілан на п'ятому місці — це не жарт. Ми ж знаємо, що ви згадаєте у коментарях наш минулорічний прогноз і сьоме місце "россонері", яке увінчалося у Скудетто. Але ж ми це зробили першими!

Мілан у минулому сезоні виграв Скудетто не за рахунок вищого рівня футболу. Об'єктивно, ця команда поступалася у класі Інтеру та й навіть Ювентусу, проте брала своє за рахунок зіграності та неймовірної працелюбності усього колективу. І, звісно, персони Стефано Піолі — справжнього батька цієї червоно-чорної банди.

Також до єврокубкової зони потраплять симпатична Фіорентина та Наполі, який переживає величезну перебудову і може втратити сезон на зміни. Якщо запальний Де Лаурентіс не буду рубити з плеча, то далі хвиля має знову піти вгору.

У той же час Аталанта продовжить падіння донизу. Бергамська казка закінчилися ще минулого сезону, і нинішнє трансферне вікно не дає жодних підстав вірити у її відродження. А враховуючи авторитетні (від самого Романо!) чутки про відхід Маліновського — це ще не кінець...





4. У середині таблиці щось прогнозувати найважче. Як мінімум, з однієї простої причини: зазвичай там нема боротьби за жодні позиції. Зовсім інший рівень мотивації, зовсім інші обставини, від яких залежить результат.

Цікаво буде поспостерігати за Сассуоло й Торіно, які у це міжсезоння втратили ключових футболістів. Перший сезон "биків" без Белотті — це справжній іспит для Івана Юріча, адже багато в чому команда трималася на його м'ячах.

Нікола Влашич — безумовно якісний футболіст, але точно не пряма заміна кремезному центрфорварду. У той же час інше підписання туринців, вибачте за каламбур і тавтологію, бажає бажати їм виключно поразок.

Монца? Здається, що велика аура навколо команди не дасть їй посісти високі місця тією ж мірою, що й не дозволить повністю провалитися. А загалом, "б'янкороссі" ми присвятили окремий матеріал, який безумовно радимо прочитати.

Ще один новачок Кремонезе хоч і буде боротися за виживання, проте зможе зберегти прописку за рахунок точкових літніх підписань. І ні, мова не про Берарді — він-то якраз залишився у Сассуоло. Вкотре.





5. Салернітана — команда, яка дивом вижила за підсумками минулого сезону і станом на 12 серпня не провела такого трансферного вікна, яке би могло врятувати цю команду з Півдня Італії сезону наступного. Так, звісно, можна знову вірити у диво. Все ж другий раз — це ще збіг обставин!

Сампдорія після скандальної зміни власника так і не змогла знайти себе, хоча й до того не демонструвала великих успіхів. Про що казати, якщо для цієї команди Владислав Супряга вважався підсиленням...

Тож, як-то кажуть, гайда до сусідів!





У свою чергу Лечче банально продовжить своє існування команди-ліфта, який рухається між лігами. На щось більше у цього південного колективу ресурсів нема — як фінансових, так і людських.

Тож, прогноз на Серію А-2022/23 від Гліба Скрипченка, автора та оглядача чемпіонату Італії на Football.ua, за день з гаком до першим матчів сезону виглядає наступним чином:



